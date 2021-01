6/14

GERARD DELOUFEU (Barcellona, 2011-2012) - Oggi gioca nell'Udinese, dopo aver brillato al Milan nel 2016-17 tanto da meritarsi la famosa "recompra" da parte del Barça, che lo aveva lasciato andare dopo averlo cresciuto nel vivaio. Proprio in quegli anni sarà Guardiola a farlo esordire nel grande calcio a 17 anni (in Liga, in Copa e anche in Champions).