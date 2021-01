Dopo le parole di Guardiola, che aveva scoperto di non essere stato invitato nella chat della nazionale olimpica del 1992, il suo ex compagno Santiago Canizares risponde spiegando a Radio Marca che non è stato possibile semplicemente perché Pep non usa Whatsapp, negando una possibile motivazione politica

“Fuori dalla chat di squadra? Certo, non ha Whatsapp!”. L’ex portiere spagnolo Santiago Canizares risponde così a Pep Guardiola, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo disappunto per essere stato “escluso” dal gruppo dei compagni della nazionale olimpica del 1992, ancora oggi in contatto. Una “polemica” nata nel corso di un’intervista in un documentario dedicato all’allenatore del Manchester City ("Play it again, Pep"), che ricordando quei tempi aveva dichiarato: “A Barcellona, nel 1992, avevamo formato un gruppo incredibile e so che si sentono ancora su Whatsapp…”. Aggiungendo poi: “Canizares, mi spiace ma non mi hai invitato…”.



Chiamato in causa, l’ex portiere ha così dato la propria versione dei fatti, spiegando a Radio Marca che effettivamente i membri della nazionale spagnola oro a Barcellona ’92 si sentono ancora, ma che “non ho potuto invitare Guardiola perché non sono l’amministratore della chat, non ho il suo numero e lui stesso ha ammesso di non avere Whatsapp”.

"La politica non c'entra"

In risposta poi a chi, dietro all’ ‘esclusione’ di Pep vedeva motivazioni politiche (dato che in passato Canizares aveva criticato Guardiola per la sua posizione a favore dell’indipendenza della Catalogna), l’ex portiere ha precisato che “quel gruppo non ha niente a che fare con la politica” e che con Guardiola “non c’è alcuna frizione”. Ci sono tutti i presupposti perché la storia si chiuda con un bel “Hai aggiunto Pep Guardiola”…