Incidente aereo: morti 4 giocatori del Palmas

Tragedia in Brasile: un aereo privato è precipitato subito dopo il decollo sulla pista di Porto Nacional. Nell'incidente sono morti il presidente e 4 giocatori del Palmas: erano diretti a Goiânia, dove avrebbero affrontato il Vila Nova in Copa Verde. Il cordoglio di tutto il calcio brasiliano, a partire dalla Chapecoense

Un'altra tragedia sconvolge il calcio brasiliano. In un incidente aereo, questa domenica mattina, sono morti 4 giocatori e il presidente del Palmas, club dello Stato di Tocantins. Lo staff del club, secondo Globoesporte, ha informato che a bordo c'erano Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Oltre ai quattro, l'aereo trasportava anche il presidente Lucas Meira e il pilota, identificato solo come "comandante Wagner". I 5 stavano andando a Goiânia, dove avrebbero affrontato il Vila Nova per la Copa Verde, competizione che consente al vincitore di partecipare alla Coppa del Brasile partendo dalla terza fase. L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 24 gennaio. L'aereo è precipitato pochi istanti dopo il decollo dalla pista di Porto Nacional, un comune situato a 60 km a sud di Palmas. L'aereo era appena decollato ed è finito a terra in un boschetto subito dopo la soglia della pista.

Perché non viaggiavano con la squadra

I 4 giocatori e il presidente erano partiti separatamente rispetto al resto della squadra, a causa della positività al Covid-19 di Ranule, Praxedes e Noé. Per questo motivo stavano raggiungendo la squadra con un aereo privato, in attesa dei tamponi negativi.