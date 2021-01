Pubblicato per la 10^ edizione "Red Card", studio targato Mailman Group che ha analizzato la popolarità di calciatori, campionati e club in Cina. Importante la crescita dei follower nel 2020 attraverso le due piattaforme principali, Douyin e Weibo. Il giocatore più apprezzato è di scena in Serie A, mentre sono tre le italiane presenti nella top 15 dove la preferita non è l'Inter di Suning...