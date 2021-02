Subito protagonista dal suo arrivo a dicembre a Matera, il 39enne brasiliano ha commosso per la battaglia vinto contro un tumore al cervello: "La famiglia e la fede in Dio mi hanno aiutato, ora la mia vita è più leggera e mi sento una persona migliore". Campione del mondo con la Seleçao nel 2012, Neto ha un sogno: "Vorrei incontrare Papa Francesco, penso sia incredibile" Condividi:

"Nella vita tutto passa, sia le cose buone che quelle brutte. Dobbiamo lottare ogni giorno con grande forza affinché Dio ci dia l'opportunità di continuare a vivere. La malattia è un processo e un'opportunità di apprendimento, dobbiamo guardare dove abbiamo sbagliato e cercare di capire i nostri errori". È questo il messaggio che Neto, straordinario campione brasiliano di futsal, da quest'anno al CMB Matera, vuole lasciare all'indomani del World Cancer Day a tutti quelli che combattono contro il cancro, lui che un tumore al cervello l'ha affrontato e battuto.

Più forte della malattia Lottare, ogni giorno della vita, in campo e fuori è il suo mantra, così come fece con il suo Brasile contro la Spagna nella finale del Mondiale del 2012. Fu proprio un gol di Neto, a 19 secondi dalla fine dei tempi supplementari, a risultare decisivo per il trionfo della Seleçao. Vincere con la propria Nazionale ed essere eletto MVP del Mondiale è il sogno di ogni bambino, figurarsi segnare addirittura la rete decisiva allo scadere. Sono gli attimi che ti permettono di entrare per sempre nei libri sacri del Gioco, quello con la maiuscola. Il destino è ineluttabile: in un attimo ti trasforma in campione eterno "che ha avuto la fortuna di fare un gesto che resterà nella memoria di tanti brasiliani", ma alla curva successiva ti schiaffa in faccia la cruda realtà della vita presentandoti il conto di un tumore al cervello. "Ho la famiglia migliore del mondo, che mi è stata vicina nei momenti difficili - racconta Neto - e la fede in Dio, che sarà sempre con me: lui mi ha dato la possibilità di avere una seconda vita e me la godrò nel miglior modo possibile".

Il sogno è incontrare Papa Francesco Quaranta giorni dopo aver sconfitto il tumore, Neto è già in campo e dà calci al pallone a rimbalzo controllato "perché non ho mai pensato di non poter più giocare a futsal e continuo a pensare questo ogni giorno". Ora che a quasi 40 anni è arrivato in Italia, per la precisione al Matera, vestendo la maglia del CMB in Serie A. Oltre agli obiettivi sportivi, il campione brasiliano ha un sogno nel cassetto: "Vorrei incontrare Papa Francesco, penso sia una persona incredibile che è riuscita a cambiare il modo in cui le persone guardano la Chiesa. Amavo Papa Giovanni Paolo II, sono stato in Vaticano tre volte e quando ho visto dal vivo Papa Benedetto XVI ho pianto come un bambino dall'emozione".

"Sono migliore grazie alla malattia" Lo sport insegna a vivere, ad affrontare gli avversari con rispetto, insegna inclusione, regole, metodologie di lavoro. Lo sport genera cultura attraverso le sue storie. Quella di Neto da Uberlandia, comune dello stato del Minas Gerais e parte vitale del "Triangolo Mineiro", una delle zone agricole più fertili del Brasile, è una storia talmente grande che sorprende ed emoziona. "Porto ancora sulla testa la cicatrice dell'operazione al cervello. Dopo aver battuto il tumore la vita è diventata più leggera e apprezzo di più le piccole cose. Oggi credo di essere una persona migliore, in qualche modo devo ringraziare la malattia. Mi piacerebbe - prosegue la stella brasiliana - continuare a raccontare la storia della mia vita. Lo sport è la migliore opportunità che abbiamo per stimolare i giovani, aiutandoli nel percorso di crescita della vita".