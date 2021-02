3/10 Instagram @kritciuk_01

IL PORTIERE: "PREGHERO' PER LUI". Al termine della partita, sospesa per circa venti minuti e terminata 0-0, Kritciuk ha scritto un lungo messaggio sul proprio account Instagram per augurare il meglio a Nanu. "Pregherò per lui e la sua famiglia - scrive - e spero che torni presto in campo. Ma visto che sto ricevendo molti insulti via social, vorrei sottolineare che non avevo nessuna intenzione di colpirlo e spiegare l'episodio".