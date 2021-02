FIGC, Brunelli: "Giovani vanno messi alla prova"

La FIGC e la leadership sono state studiate, descritte e viste in prospettiva. “Credo sia necessario ma soprattutto giusto avere grande fiducia nei giovani perché se ne ricavano grandi vantaggi. Credo che i giovani vadano messi alla prova, vadano responsabilizzati, e credo che i giovani debbano avere il coraggio delle proprie idee e delle loro convinzioni. FIGC Youth Lab è un’iniziativa bellissima, e lo ho detto in tempi non sospetti. Non so se è la prima iniziativa al mondo su questi temi o la seconda, la terza, o la quarta, ma poco importa. L’importante è coinvolgere i giovani, guardare al futuro, avere al centro alcuni concetti basilari come sperimentazione, laboratorio e fare squadra. Io punterei molto e arricchirei la formula con tutto quello che può servire a diffondere le buone pratiche e a disseminare conoscenza. Ci sono tanti casi di best practices o casi di successo nel mondo dell’attività giovanile. Tante volte il nostro mondo esprime talenti migliori di ciò che ci raccontiamo comunemente e spesso non se ne ha sufficiente conoscenza. In realtà si cresce per contaminazione. Se si riesce a tradurre ed a scaricare a terra la parte teorica, a trasformare in azioni concrete quanto discusso, allora emergono le buone idee e la leadership”. Marco Brunelli ha concluso soffermandosi sui giovani come risorsa e sui giovani come obiettivo strategico per il futuro, “sono convinto che il SGS rappresenta un’eccellenza vera di questa Federazione”.