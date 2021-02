La gara di Coppa di Francia contro il Belfort non verrà sicuramente dimenticata da Thierry Njoh-Eboah. E non per delle prodezze sul campo, quanto per l'incredibile situazione che lo ha visto protagonista nel prepartita. L'esterno ventisettenne del Louhans-Cuiseaux, club che milita nella quinta divisione francese, nella giornata di domenica 7 febbraio è stato infatti dimenticato dal resto del gruppo in un'area di servizio. Proprio così: come raccontato da Le Parisien, durante il viaggio di andata che avrebbe portato la squadra della Borgogna allo stadio Serzian per disputare il match valido per il 7° turno del torneo nazionale, il pullman del Louhans-Cuiseaux ha fatto una sosta in autogrill. Dopo uno stop di circa trenta minuti, il mezzo è ripartito alla volta di Belfort. Poco dopo, però, qualcuno si è accorto di un'assenza all'interno del bus: quella di Njoh-Eboah, rimasto tutto solo in autogrill.