10) ADRIANO

Non mancano ex protagonisti in Italia a partire dall'Imperatore, attaccante devastante per profilo e qualità. In carriera ha vinto 15 titoli, la maggior parte all’Inter tra il 2004 e il 2009. Brasiliano come Ronaldo il Fenomeno, tanti i gol in nerazzurro (74 in 177 partite) ma anche le difficoltà fuori dal campo che l’hanno frenato nella carriera. Tutto iniziò dalla povertà nell’infanzia e dalla tragica scomparsa del padre, lutto che non l’ha mai abbandonato. Si è ritirato a 34 anni nel 2016