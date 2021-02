1/6 IPA/Fotogramma

METODOLOGIA

La proiezione adottata dal CIES è stata calcolata utilizzando un modello statistico, che tiene in considerazione il bilancio totale dei tiri (in porta e dall’area, tentati e subiti) ma non solo. Soffermandosi sul "ritmo" di ogni squadra fino a questo momento, i dati conteggiano anche il possesso palla, i passaggi effettuati e il numero di quelli degli avversari sulla trequarti. A partire dalla Serie A, scopriamo tutte le posizioni finali e le classifiche d'Europa stabilite dall'osservatorio calcistico