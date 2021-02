Di mestiere ala d'attacco, membro dello staff tecnico e terzino destro. Ma da oggi anche un po' eroi. Per un giorno, come cantava David Bowie. E non (ancora) per un'impresa sul campo da calcio. I protagonisti sono loro, come nella foto pubblicata dal profilo Twitter dello Zenit che trovate qui sotto, da sinistra a destra: Nikita Simdyankin, Luis Anula e Islam Zhilov. Come detto, un attaccante, un allenatore e un difensore della squadra B dello Zenit, protagonisti di un atto eroico che ha letteralmente salvato la vita a una persona. La storia - raccontata proprio dal sito ufficiale del club - inizia con un'uscita dei tre per fare jogging, di lunedì mattina (il 22 febbraio). Poi le urla, la corsa avvicinandosi alle grida e un edificio in fiamme. Ma soprattutto il loro coraggio e la loro velocità d'intervento.