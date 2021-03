Miccoli e Moriero si dimettono dalla Dinamo Tirana

È durata appena due mesi l’avventura in Albania di Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli . I due italiani, che dal 3 gennaio erano rispettivamente allenatore e vice allenatore della Dinamo Tirana – seconda divisione albanese – hanno lasciato i rispettivi incarichi. A darne notizia è proprio Moriero con un messaggio pubblicato su Instagram: " Mister Moriero Francesco, Fabrizio Miccoli, Christian Parabita , in data odierna, rassegnano le proprie dimissioni dall’incarico rispettivamente di allenatore della prima squadra, allenatore in seconda e preparatore atletico. Il mister e tutto lo staff tecnico ringraziano i calciatori per l’entusiasmo dagli stessi dimostrato in questi pochi mesi. A loro auguriamo le migliori fortune in campo professionale ed umano. Un ringraziamento va anche ai cittadini e tifosi della Dinamo Tirana per l’accoglienza data in questa sia pure breve esperienza".

Miccoli: "Non c'erano più le condizioni"

Questo invece il saluto di Miccoli, sempre su Instagram: "La mia prima esperienza è stata breve ma intensa. Ringrazio Moriero per la possibilità e per la fiducia. La passione ci ha fatto accettare e continuare per un periodo, nonostante le condizioni non fossero sempre professionali e spesso siamo andati oltre a quelli che erano i nostri ruoli". Miccoli, pur no entrando nello specifico, motiva in qualche modo la decisione: "Abbiamo dovuto interrompere l’avventura con la Dinamo Tirana in quanto purtroppo non c'erano più le condizioni per continuare. Ringrazio ogni singolo ragazzo e calciatore per come sono stato accolto e continuerò a tifare per loro. Ora rientriamo in Italia e sarò poi pronto per la prossima sfida".