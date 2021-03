L'attaccante uruguaiano aveva 25 anni: era scomparso da due giorni, dopo aver tentato di attraversare a nuoto un torrente. In Europa aveva vestito le maglie di Villarreal e Racing Santander

Dopo due giorni di ricerche, il corpo senza vita di Franco Acosta è stato ritrovato: l’attaccante uruguaiano ha perso la vita ad appena 25 anni dopo che, sabato scorso, aveva tentato di attraversare a nuoto un torrente in compagnia del fratello, vicino a Canelones, in Uruguay. Proprio il fratello ne aveva denunciato alle autorità locali la scomparsa, facendo scattare le ricerche, fino al drammatico ritrovamento del corpo.



Nato il 5 marzo del 1996, Acosta aveva appena compiuto 25 anni e giocava in Patria nell’Atenas, club della seconda serie, dopo esser passato anche dall’Europa: in Spagna aveva vestito le maglie di Villarreal e Racing Santander tra il 2015 e il 2018, prima del ritorno in Uruguay.

Proprio il Villarreal, appresa la notizia, gli ha dedicato un post: “Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco”. Con la maglia della nazionale uruguaiana, Acosta aveva conquistato il terzo posto al campionato sudamericano Under 20.