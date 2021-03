Pelé, lo stadio Maracanà intitolato a "O Rei"

Il Maracanà, lo storico stadio di Rio de Janeiro, potrebbe presto cambiare nome ed essere intitolato a Pelé. Una decisione in tal senso è stata presa dai deputati dell'Assemblea Legislativa di Rio, e per diventare davvero operativa dovrà essere approvata entro 15 giorni dal governatore, Claudio Castro. Nel caso di approvazione dunque l'impianto che ha fatto la storia del calcio brasiliano e mondiale, e che formalmente è intitolato al giornalista Mario Filho, benché da tutti denominato Maracanà, si chiamerà Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé, in un'allusione al tre volte campione del mondo. Inoltre, una targa ricorderà il millesimo gol di Pelé, realizzato in questo stadio nel 1969, durante una partita tra Santos e Vasco da Gama.



Costruito negli anni '40, il Maracanà ha ricevuto il nome di Mario Filho a motivo dell'impegno del giornalista per la costruzione dello stadio. Una dei luoghi più significativi per il calcio del Brasile, il Maracanà ha già ospitato due finali di Coppa del Mondo, nel 1950 e nel 2014.