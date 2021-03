È successo sulla ESPN colombiana: uno degli schermi alle spalle dei giornalisti che compongono lo studio tv è crollato sopra Carlos Orduz. Incredibile l'impatto, fortunatamente senza alcuna conseguenza: "Sono già stato controllato e non è successo nulla, se non un grande spavento" ha detto lui in un video messaggio su Twitter

Paura in diretta in Colombia. Poi, fortunatamente, solo un grande spavento e un grande sospiro di sollievo. Una parte dello studio televisivo della ESPN colombiana è crollato alle spalle del giornalista Carlos Orduz, colpendolo in pieno. Si tratta di uno dei tanti schermi che compongono la scenografia televisiva. L'incidente è avvenuto in diretta durante la trasmissione "ESPN FC Radio" nel post partita di Champions League (il tema era Juventus-Porto), e dove erano presenti in studio vari giornalisti tra cui Orduz. Visibile la paura e la tensione sul volto del conduttore, dopo il doppio impatto sulla nuca, causato dal crollo dello schermo, e di quello sul tavolo di conduzione col viso. Come detto, fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento, visto che Carlos Orduz è uscito illeso dall'incidente.