Un vaccino per chi assisterà alle gare interne dello Zenit San Pietroburgo. È l'iniziativa del club russo, che ha deciso di contribuire in questo modo alla lotta al Covid-19. Come annunciato dalla stessa società attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali di comunicazione, tutti i tifosi che vorranno recarsi alla Gazprom Arena per seguire le gare dagli spalti (in Russia è consentito entro determinati limiti) avranno la possibilità di ricevere gratuitamente una dose del vaccino contro il coronavirus: "Il vaccino Sputnik V - recita il comunicato dello Zenit - sarà disponibile per tutti gli spettatori di età superiore ai 18 anni. Si prega di essere muniti di passaporto e tessera sanitaria nazionale. Prima della vaccinazione, sarà necessario essere visitati da un medico per l’approvazione".