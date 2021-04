1/16 ©Ansa

CARNEVALI, AD DEL SASSUOLO: "PRESI IN GIRO, UCCIDONO LA SERIE A"



"Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro". Così ai microfoni di Radio Anch'io sport Carnevali ad del Sassuolo, come riporta l'Ansa. "Era un'iniziativa che covava da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Le squadre più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia, a volte essere troppo avidi è una brutta storia" (continua)