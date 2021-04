13/13

JURGEN KLOPP (allenatore Liverpool)

Era molto atteso anche il commento del tecnico dei Reds, uno dei club che hanno aderito alla Superlega, dato che il tedesco in passato si era schierato apertamente contro il progetto. E la sua idea non è cambiata: "Ho la stessa opinione che avevo sulla Superlega. La gente non è felice, posso capire il perché. Non siamo stati coinvolti in questo progetto, nè io nè i giocatori. Non ci resta che attendere sviluppi. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions. Mi piace l'idea che il West Ham la possa giocare"

