Nel dibattito sulla nuova Superlega arriva anche la voce del "The Football Forum", movimento internazionale di procuratori e giocatori guidata dal presidente Mino Raiola e che vede all’interno del proprio board anche il vice presidente Jorge Mendes. "I giocatori – si esprimono così sul loro sito ufficiale – non hanno preso parte ad alcun colloquio, non hanno avuto voce in capitolo negli eventi di questa settimana e tuttavia vengono utilizzati in questa discussione, ma è indubbio ciò che diciamo da anni: il sistema attuale non è sostenibile, è tempo di cambiare in un modo che abbia senso per tutti i membri del mondo del calcio".