Colpo a sorpresa del club di Serie D che ha tesserato fino a fine stagione il cantautore italiano. "Gioco da fantasista, sono qui per Maicon" ha dichiarato Ruggeri che sognava di giocare con il brasiliano quando vestiva la maglia dell'Inter

Sona, una star in arrivo. Dopo aver chiuso il colpo Maicon negli scorsi mesi, il club veronese di Serie D ha ingaggiato un altro nome ben noto al grande pubblico. Si tratta di Enrico Ruggeri, voce storica della musica italiana, attratto da questa possibilità proprio per la presenza del laterale brasiliano, un idolo del cantante noto tifoso interista. Era un suo sogno del cantautore quando Maicon vestiva la maglia nerazzurra ed è riuscito a realizzarlo: la società dilettantistica lo ha tesserato per il finale di stagione e oggi è stato presentato alla stampa, alla presenza del presidente Pradella, del sindaco Mazzi e dell'assessore Dalla Valentina.

"Qui per Maicon. Sono un fantasista"

“Sono un fantasista e gioco dietro alle punte – ha detto Ruggeri -. Se sono qui non è mistero, il Presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c'è Maicon che si trova perfettamente a suo agio nell'ambiente del Sona Calcio".