Settimo scudetto per lo Zenit San Pietroburgo, campione di Russia dopo il 6-1 rifilato alla Lokomotiv Mosca nello scontro diretto. Festa in campo per la squadra di Semak, premiazione dove a prendersi la scena è stato il capitano-bomber Artem Dzyuba. Travestito come l'eroe Marvel per la gioia del figlio, il centravanti 32enne ha divertito compagni e tifosi prima di alzare la coppa