Ceferin: "9 club hanno ammesso i loro errori"

Nel comunicato con cui la Uefa ha annunciato l'accordo con i 9 club usciti dalla Super Lega anche le parole del presidente Ceferin: "Ci vuole forza per ammettere di aver commesso un errore - ha spiegato - e queste squadre lo hanno fatto. Delle altre la Uefa si occuperà in seguito"

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha voluto dimostrare in prima persona il suo apprezzamento per i 9 club che hanno rinunciato al progetto Super Lega. Nel comunicato in cui si annunciava l'accordo raggiunto per il reintegro di queste società all'interno del massimo organismo del calcio europeo era infatti presente un suo virgolettato distensivo e rivolto a un futuro di collaborazione. “Ho detto al Congresso UEFA due settimane fa che ci vuole un'organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore - le sue parole - specialmente in questi giorni di processi sui social media. Questi club hanno fatto proprio questo. Accettando i loro impegni e la volontà di riparare i disagi che hanno causato, la UEFA vuole lasciarsi alle spalle questo capitolo e andare avanti con uno spirito positivo".

Ceferin ha ricordato le sanzioni accettate da questi club, mandando poi un messaggio alle tre società che non sono ancora uscite dal progetto Super Lega: Real Madrid, Barcellona e Juventus. "Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dalla UEFA - ha spiegato Ceferin -, saranno tutte reinvestite nei giovani e nel calcio di base nelle comunità locali in tutta Europa, compreso il Regno Unito. Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori e hanno preso provvedimenti per dimostrare il loro pentimento e il loro impegno futuro nel calcio europeo. Lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta "Super Lega" e la UEFA si occuperà di questi club in seguito”.