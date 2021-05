All’Allianz Stadium si gioca la 30^ edizione della Partita del cuore: in campo la Nazionale Italiana Cantanti, guidata da Fabio Capello e Marco Masini, contro i Campioni per la Ricerca, rappresentati inizialmente dalla Juventus Women. Le bianconere lasceranno, poi, il terreno di gioco a favore di ex calciatori professionisti e vip, allenati da Mihajlovic. Gara per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca sul Cancro Onlus: si può contribuire con un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45527