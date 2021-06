Marcatori speciali in Atletico Mineiro-Fortaleza 1-2: Hulk porta in vantaggio la squadra di casa, gli ospiti rimontano grazie alla doppietta di Yago Pikachu. Il primo prende il suo soprannome dal fisico poderoso e dalla somiglianza con l'attore Lou Ferrigno, il secondo dalla sua passione per i Pokemon. E sui social è corsa allo sfottò MAGLIE CALCIATORI, GLI SPONSOR PIU' STRANI Condividi:

Pikachu stende Hulk. Sembra la trama di un cartone animato, è il tabellino di una partita del Brasilerao. L'Atletico Mineiro è stato sconfitto in casa dal Fortaleza e a rubare l'occhio sono proprio i nomi dei marcatori: al vantaggio dei padroni di casa con Hulk su rigore al 40', ha risposto Yago Pikachu, al secolo Yago Souza Lisboa, autore di una doppietta decisiva tra il 60' e il 90'.

Da Lou Ferrigno a Hulk: l'attaccante giramondo vedi anche Goretzka come Hulk: esulta e si strappa la maglia Una coincidenza che lega il mondo dei personaggi di fantasia a quelli del calcio. Dei due protagonisti il 34enne Hulk, all'anagrafe Givanildo Vieira de Souza, è sicuramente il più noto. L'attaccante brasiliano ha all'attivo quattro stagioni con il Porto, vincendo anche un'Europa League nel 2011, e un'esperienza altrettanto lunga con lo Zenit di San Pietroburgo. In carriera ha conquistato 15 trofei tra Portogallo, Russia e Cina, dove ha giocato con la maglia dello Shanghai Haigang Zuqiu. Un ruolino di marcia che l'ha visto protagonista anche in Champions League e con la maglia della nazionale brasiliana, indossata 48 volte con 11 reti realizzate. Il suo soprannome è legato alla somiglianza con l'attore statunitense Lou Ferrigno, che negli anni settanta interpretò il personaggio di Hulk nell'omonima serie televisiva. Estetica abbinata a un fisico poderoso, che lo avvicina per muscoli all'incredibile Hulk.

Passione per i Pokemon: è subito Yago Pikachu Ben più misterioso è invece il profilo di Yago Pikachu. Professione esterno destro, nato nel 1992, al secolo Yago Souza Lisboa è conosciuto con questo soprannome nel calcio brasiliano per la sua grande passione per le carte dei Pokemon. Un nomignolo risalente ai tempi di Belem, città brasiliana sulla foce del Rio delle Amazzoni dove è cresciuto. Collezionava figurine delle creature immaginarie che nel gioco si possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Con una predilizione particolare per Pikachu, uno dei personaggi più complicati da fermare. Quel soprannome lo accompagna ancora oggi, con Yago che intanto è diventato un calciatore professionista, passato anche per il Vasco da Gama prima di passare nello scorso marzo al Fortaleza. Complicato da prendere per gli avversari. Chiedere all'Atletico Mineiro per testimonianze.