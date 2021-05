9/20

SPONSOR STUPEFACENTE

Spostiamoci in Austria dove gioca il Wiener Viktoria, attualmente impegnato nella terza divisione nazionale. Pochi anni fa sulla maglia ufficiale era presente "Flowery Field", azienda che produce cannabis per scopi medici. Il presidente del Viktoria, Roman Zeisel, spiegò: "I migliori club sono sponsorizzati da bookmakers e birrai, e questo è visto come del tutto normale. Non pensiamo di essere diversi"