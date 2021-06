E' morto Loris Dominissini, aveva 59 anni

Loris Dominissini è morto all'età di 59 anni all'ospedale di San Vito al Tagliamento per le conseguenze del Covid 19. Era nato a Udine il 19 novembre 1961. Ex calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, con cui vinse lo scudetto Primavera. L'esordio in Serie A nella stagione 1983/1984. Ha indossato anche le maglie di Triestina, Pordenone, Messina, Pistoiese, Reggiana, Sevegliano e Pro Gorizia. In panchina ha iniziato la sua esperienza nel Como juniores, per poi approdare alla prima squadra nel 1999/2000. Con Dominissini in panchina il club lombardo passò in sole due stagioni dalla Serie C alla Serie A. La sua avventura nel massimo campionato però termino dopo appena 11 giornate con il Como ultimo. Successivamente ha allenato l'Ascoli, l'Udinese in tandem con Sensini in Serie A (tra il febbraio e il marzo del 2006). Poi Pro Patria, Reggiana (dove aveva giocato tra il 1986 e il 1993), i belgi del Visè e il Lumignacco (eccellenza friuliana).