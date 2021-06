Ecuador, 1-1 col Brasile e quarti. Avanti il Perù

Un Brasile già salvo e sicuro del primo posto nel girone B della Copa America pareggia, con le seconde linee in campo, contro l'Ecuador. Tite fa tanto turn over e lascia fuori parecchi titolari, compreso Neymar, che era diffidato e quindi anche a rischio squalifica in vista dei quarti di finale. Nonostante i tanti cambi, però, il Brasile mantiene l'imbattibilità e, sin dai primi minuti, chiude l'Ecuador nella propria metà campo. Galindez si salva prima su Gabigol e poi su Paquetà, ma si arrende al 37' quando Eder Militao lo batte con un preciso colpo di testa. Il primo tempo si chiude con i verdeoro in vantaggio, con l'Ecuador costretto a cercare il gol che varrebbe la qualificazione. Questo arriva al 53', quando mena scappa sul filo del fuorigioco e batte Alisson con un preciso diagonale. Dopo il pareggio, il Brasile riprende in mano il gioco ma senza spingere particolarmente alla ricerca del nuovo vantaggio. E allora il secondo tempo scivola via, fino al 90'. Il Brasile chiude il girone al primo posto mentre l'Ecuador, con questo punto, stacca il Venezuela all'ultimo posto e conquista i quarti di finale.

VENEZUELA-PERÙ 0-1 (Highlights)

VENEZUELA (5-3-2): Farinez; Rosales (69' Gonzalez), Ferraresi, Villanueva, Del Pino, Hernandez; Casseres (59' Martinez), Moreno, Castillo (69' Soteldo); Savarino (59' Otero), Cordova (78' Hurtado). All. Peseiro



PERÙ: Gallese, Corzo, Araujo, Callens (27' Abram), Trauco; Tapia (73' Cartagena), Yotun; Carrillo (73' Garcia), Pena, Cueva (83' Valera); Lapadula (83' Ormeno). All. Gareca

Ammoniti: Hernandez (V)

Novanta minuti tiratissimi, con in palio la qualificazione. Quello tra Venezuela e Perù era un vero e proprio scontro diretto per i quarti di finale, con un occhio da riservare anche alla sfida che vedeva coinvolto l'Ecuador contro il Brasile. Solo due posti a disposizioni per tre squadre, per una invece la delusione dell'eliminazione. A restare fuori è il Venezuela, che è arrivata ultima nel girone B con appena due punti non ottenendo quindi il pass per i quarti di finale della Coppa America. Il Perù, ancora una volta con Lapadula a guidare l'attacco, ottiene invece tre punti fondamentali, che portano la squadra di Gareca a quota 7 punti e quindi a un meritato secondo posto in classifica alle spalle del Brasile. A decidere la partita è stato un gol di Andrè Carillo al 3' del secondo tempo: un potente tiro dall'interno dell'area piccola dopo una mischia successiva alla battuta di un calcio d'angolo. È l'episodio che decide la partita e il discorso qualificazione, che manda ai quarti il Perù ed elimina il Venezuela.

CLASSIFICA FINALE GIRONE B

Brasile 10

Perù 7

Colombia 4

Ecuador 3

Venezuela 2

QUALIFICATE: Brasile, Perù, Colombia ed Ecuador ai quarti di finale

ELIMINATO il Venezuela