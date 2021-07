4/20 ©LaPresse

ROLANDO BIANCHI



Da un ex attaccante della Lazio a un altro. Parteciperà al corso anche Rolando Bianchi, che si è ritirato nel 2017 dopo aver vestito in totale 10 maglie di club in carriera, tra le quali anche quella del Manchester City. Negli ultimi anni è stato opinionista sportivo e adesso comincerà la carriera in panchina