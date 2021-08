Juventus, positivo Akè dell'Under 23

Oltre 40mila australiani bloccati all'estero

Sono ancora quasi 40 mila gli australiani registrati per il rimpatrio e bloccati all'estero, di cui 4.569 considerati vulnerabili e 438 minori non accompagnati: sono i dati forniti dal vice segretario del dipartimento Affari esteri, Tony Sheehan, a una commissione del Senato che esamina la risposta del governo federale alla pandemia di coronavirus. Ben 10.268 di questi australiani si trovano in India, 6.405 in Gran Bretagna, 2.440 negli Usa e 1.018 in Thailandia. Entro questo mese sono previsti sei i voli speciali di rimpatrio da Londra e New Delhi e uno ciascuno da Francoforte, Johannesburg e Denpasar. Altri tre voli riporteranno in Australia 360 membri della delegazione olimpica da Tokyo. Al loro rientro nel Paese, tutti dovranno trascorrere un periodo di quarantena nel centro di Howard Springs, vicino a Darwin, nel Territorio del Nord, un ex campo per lavoratori minerari.