Ministero della Salute: aumentano i ricoveri

Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto al giorno prima nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri comunicati sabato, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a venerdì 41 in più