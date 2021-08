Tragedia sfiorata in Brasile. Lo scorso weekend la sfida, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie D brasiliano, tra Imperatriz e 4 de Julho è stata sospesa a causa del crollo di una tribuna. Dopo mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, sul risultato bloccato sullo 0-0, sullo stadio Frei Epifânio si è abbattuto un temporale e il forte vento ha scosso la struttura, provocando la rottura e il crollo del tetto dell'impianto. Per fortuna tutti sono rimasti illesi, agevolati anche dal fatto che sugli spalti i tifosi fossero assenti, ma i giocatori avversari hanno rischiato grosso. Il crollo, infatti, è avvenuto nei pressi della panchina ospite, ma i ragazzi del 4 de Julho sono riusciti a muoversi in tempo ed evitare guai peggiori. “Ho saltato, ho girato le spalle e la ringhiera veniva verso di noi. Tutti siamo usciti illesi, ma c’era disperazione” ha commentato uno dei presenti, il difensore Gilmar Bahia. L'arbitro non ha potuto tecnicamente terminare la partita poiché l'interruzione è avvenuta per una causa naturale, come riportato sul referto: Protezione Civile e Vigili del fuoco hanno posto il veto a qualsiasi possibilità di proseguimento del match. L'Imperatriz, nel comunicato condiviso sui social, ha informato inoltre che è in contatto con le autorità e le federazioni competenti per capire se sarà consentito o meno proseguire l'incontro.