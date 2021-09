Europei, Italia di bronzo: 5-3 alla Spagna

L'Italia sale sul terzo gradino del podio europeo battendo la Spagna 5-3. La finale per il terzo posto si preannunciava complicata, dopo la sconfitta subita dall'Ucraina, match valevole per l'accesso in finale. Ma i ragazzi di Del Duca hanno offerto una prova d'orgoglio. Una gara cominciata male col doppio svantaggio per l'Italbeach maturato dopo pochi minuti dall'inizio, ma Del Duca dà un nuovo equilibrio alla squadra che risponde e prende in mano il gioco fino alla fine del match, concedendo poco agli avversari.

Gori, poker show

Il bomber azzurro Gabriele Gori in grande spolvero, autore di un poker che rimarrà nella storia di questa disciplina. Una bella rivincita per la squadra azzurra, dopo

l'esclusione dai Mondiali avvenuta a giugno proprio per mano degli spagnoli. "Il terzo posto è un risultato importante, che ci rende ancora più consapevoli del nostro valore e ci dà la spinta a continuare il nostro percorso - ha detto Gori a fine partita -. Abbiamo battuto Spagna, Svizzera e Ucraina e non ci siamo andati a giocare la finale solo per colpa di un terzo tempo regalato al Portogallo"