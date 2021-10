Lutto nel calcio: a 28 anni è morto Daniel Leone

Lutto nel mondo del calcio. A 28 anni è morto Daniele Leone, ex portiere di Catanzaro e Reggina, che da anni combatteva contro un tumore, scoperto nel 2014 dopo un malore. Leone, originario del casertano, era tornato in campo dopo un intervento chirurgico e le cure, ma nel 2017 è stato costretto al ritiro per una recidiva della malattia. In carriera ha collezionato 58 presenze in Serie C, vestendo anche le maglie di Pontedera, Reggiana, Torres e Latina.