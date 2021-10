Valeri e Doveri escono da gruppo arbitri Fifa 2022

Questo il commento di Paolo Valeri, 43 anni, pubblicato dal sito dell’Aia: "Visto il mio rendimento avrei potuto andare avanti un altro anno . Credo di essere nella classifica di rendimento tra i primi dieci arbitri internazionali. Però ho accettato di fare un passo indietro perché comunque un mio percorso si stava avviando alla fine. Ed era giusto dare un’opportunità a due ragazzi promettenti di iniziare la loro crescita". A livello internazionale Valeri assumerà il ruolo di Video Match Official. "È una nuova sfida. Altrettanto intrigante . Ho già svolto questo ruolo al Mondiale del 2018 a Mosca; agli Asian Cup a Dubai nel 2019, dove sono stato addetto al VAR nelle due semifinali e nella finale; ai Mondiali femminili in Francia nella gara di finale a Parigi e ai recenti Europei in Inghilterra. Il mio obiettivo è quello di partecipare con questo ruolo anche i Mondiali del 2022". Questo è il futuro. Poi, c’è il presente con le direzioni in Serie A che proseguono: " Credo di poter ancora essere all’altezza del ruolo . Se la testa e le gambe mi aiutano posso arrivare a cinquant’anni". Paolo Valeri chiude con un consiglio a Chiffi e Pairetto che sono stati indicati dall’Aia come i due nuovi internazionali: "Qualsiasi incarico mi sia stato affidato l’ho ricoperto con umiltà ed energia , dobbiamo ribadire il valore della scuola arbitrale italiana nel mondo".

Doveri: "Adesso inizia una nuova avventura"

Daniele Doveri, 43 anni, spiega così la sua scelta di fare un passo indietro: "Sono stati anni densi di emozioni sia a livello tecnico sia umano. Sono veramente felice di aver potuto fare questo percorso e ringrazio di cuore chi ha creduto in me. Sono convinto che oggi sia giusto dare la possibilità a chi è anagraficamente più giovane di poter vivere le mie stesse emozioni e di regalare loro la possibilità di sognare in grande. Avendo qualità tecniche e umane per non porsi alcun limite. Adesso inizia una nuova avventura che mi permetterà comunque di restare nel gruppo degli internazionali in qualità di Video Match Official. Un ruolo che si è già dimostrato fondamentale in questi anni e che in futuro credo accrescerà le sue specificità e si affermerà come supporto importantissimo per la squadra arbitrale impegnata sul terreno di giuoco".