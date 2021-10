Futsal, Serie A maschile: al via la 3^ giornata

Settimana senza soste per il futsal maschile, di nuovo in campo nel weekend dopo il turno infrasettimanale. Fermo il campionato femminile, appuntamento domenica 17 ottobre con la sfida Ciampino Aniene-Vitulano Dragstore Manfredonia: calcio d'inizio alle ore 18.15 live su Sky Sport Calcio

Archiviata appena due giorni fa la giornata d'apertura della regular season 2021/22, la Serie A ha offerto un immediato bis con il primo turno infrasettimanale che ha portato al comando, a punteggio pieno, il quartetto composto da Italservice Pesaro, Feldi Eboli, Sandro Abate e Syn-Bios Petrarca.

I campioni d'Italia in carica hanno la meglio di un ottimo Opificio 4.0 CMB Matera solo nella ripresa (4-5) e dopo una rimonta iniziata da Canal e finalizzata da De Oliveira, complice la sfortunata deviazione di Hrkac. Doppio Bissoni consegna alla Feldi il big match di giornata con il Pescara (5-2). Blitz della Sandro Abate in casa del Lido di Ostia (1-4) nella sfida amarcord degli ex Angelini e Ugherani. Sorride ancora il Petrarca a cui basta la seconda doppietta consecutiva di Parrel per violare di misura (2-1) il parquet del Manfredonia.