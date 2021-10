Superlega, l'Italia e 14 governi scrivono all'Ue

I Governi europei si muovono contro la Superlega. Secondo quanto riportato da Politico, 15 Paesi hanno presentato delle osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro il progetto che vede ancora coinvolti Juventus, Barcellona e Real Madrid. Tra i firmatari c'è anche l'Italia, oltre a Spagna, Francia, Danimarca e Portogallo, ma anche l'Islanda che non fa parte dell'Unione. Tra le osservazioni, non vincolanti per il tribunale che ha sede in Lussemburgo, il tema principale riguarda la protezione della sacralità del modello sportivo europeo, considerato un baluardo contro le leghe sportive in stile americano.