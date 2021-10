Futsal, Petrarca sola in vetta. Su Sky Pescara-L84

Syn-Bios Petrarca da sola in testa alla classifica della Serie A. E' questo il responso dopo il quarto turno di campionato che ha visto i patavini imporsi 2-0 sul difficile campo dell'Olimpus Roma. Frena l'Italservice: Cuzzolino ad una manciata di secondi dalla sirena evita il kappaò contro una rinata Came Dosson.



Terzo successo per L84, Feldi Eboli e Sandro Abate che davanti al proprio pubblico superano rispettivamente Cormar Polistena, Ciampino Aniene e Futsal Pescara. Primo hurrà per il Napoli che riesce ad imporsi di misura nella battaglia del Palascaloria: al Manfredonia non bastano Boaventura e Crocco, Fortino la risolve con una doppietta. Todis Lido di Ostia e Real San Giuseppe si dividono la posta in palio (2-2). Blitz pesantissimo del CMB Matera che doppia la Meta grazie ad un super Weber.



Nel week-end si torna in campo per l'atto numero 5. Impegni casalinghi per le battistrada Petrarca e Italservice; da “tripla” Cmb Matera-Sandro Abate e Ciampino Aniene-Came Dosson. Ma tutte le attenzioni saranno rivolte all'inedita sfida di domenica 24 ottobre a Salsomaggiore Terme dove si affronteranno un Futsal Pescara in cerca di riscatto, dopo il poker subito ad Avellino, ed una L84 che viaggia, invece, sulle ali dell'entusiasmo grazie ai 9 punti conquistati sui 12 disponibili. Alla Sky Arena calcio d'inizio fissato come di consueto alle 18.15 su Sky Sport Calcio.