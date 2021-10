Ieri 3.882 nuovi casi e 39 decessi in Italia

Vaccini, Iss: alta efficacia nonostante calo su variante Delta

L'efficacia dei vaccini anti-Covid "rimane alta" rispetto alle varianti Alfa e Delta del virus SarsCoV2, anche se si rileva un leggero calo di efficacia rispetto alla Delta. Lo rileva il Report di sorveglianza esteso pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità. "In generale, sebbene si osserva una diminuzione dell'efficacia nella fase epidemica Delta - si sottolinea - l'efficacia preventiva nei confronti di ricoveri (92% nella fase Delta contro 95% nella fase Alfa), terapie intensive (95% fase Delta vs 97% fase Alfa) e decessi (91% fase Delta vs 97%) rimane alta".