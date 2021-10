1/11

ZLATAN IBRAHIMOVIC



Chi, se non Zlatan? Un girovago del calcio che ha vinto titoli in tutti e 4 i grandi campionati in cui ha giocato: Italia, Spagna, Francia, Inghilterra. In Serie A è arrivato con la maglia della Juventus, con cui lascia il segno in un paio di derby d'Italia, su 5 giocati in tutto da bianconero: