Australian Open: ancora nessuna decisione presa su giocatori non vaccinati

Nessuna decisione è stata presa riguardo a come comportarsi con i tennisti non vaccinati in vista dei prossimi Australian Open (17-30 gennaio 2022). E' quanto ha affermato il ministro dello sport dello stato del Victoria, Martin Pakula, a radio '3AW', in merito ai colloqui con il governo australiano per stabilire se ci sarà una quarantena di 14 giorni per i giocatori senza vaccino anti Covid a Melbourne o se sarà loro vietato l'ingresso. "Non ci aspettiamo che la vicenda si risolva per un altro paio di settimane", ha detto Pakula. Nelle ore precedenti, diversi media locali hanno pubblicato un'e-mail trapelata da Tennis Australia al consiglio dei giocatori della Women's Tennis Association (Wta), affermando che gli atleti non vaccinati contro il Covid-19 potranno competere nella prima prova stagionale dello Slam. Secondo i media locali i giocatori non vaccinati saranno soggetti a test regolari e dovranno trascorrere due settimane in quarantena in hotel.