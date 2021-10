Sesta giornata per la Serie A maschile di futsal. Domenica live su Sky alle 18.15 Came Dosson e Meta Catania Bricocity cercheranno di riscattarsi da un avvio di campionato non troppo convincente. Martedì 2 novembre il match di Serie A Femminile Tiki Taka Planet-Bisceglie

Torna in campo la Serie A, seppur momentaneamente orfana dell'Italservice Pesaro impegnata in contemporanea all'RDS Stadium di Rimini per il Main Round di Uefa Futsal Champions League .

Domenica 31 ottobre riflettori accessi sulla Sky Arena di Salsomaggiore Terme dove alle ore 18.15 Came Dosson e Meta Catania Bricocity cercheranno di riscattarsi da un avvio di campionato non troppo convincente. Due e sei i punti conquistati finora, troppo pochi per due formazioni che aspirano al vertice. Appuntamento doppio sui canali di Sky Sport: martedì 2 novembre andrà infatti in onda la differita del match di Serie A Femminile Tiki Taka Planet-Bisceglie.

Domenica 31 ottobre

Ore 18.15: Serie A maschile, 6^ gioranta, Came Dosson-Meta Catania, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno

Martedì 2 novembre