Dopo 7 anni di battaglie legali, è arrivata la sentenza definitiva: la Fifa dovrà risarcire gli ideatori delle bombolette utilizzate per delimitare le distanze sui calci piazzati. Secondo la 14^ sezione civile della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro, l'uso dello spray nel calcio sarebbe avvenuto in violazione di un brevetto. La Federazione internazionale pagherà 15mila euro per ogni partita in cui sono state usate. Ripercorriamo tutta la vicenda dall'accordo per i Mondiali in Brasile