Ha dell’incredibile quanto accaduto al termine di Gremio-Palmeiras, scontro tra la penultima e la seconda in classifica del campionato Brasilerao (la Serie A brasiliana). I tifosi della squadra di casa, a dir poco amareggiati per la sconfitta rimediata sul campo (1-3 il risultato finale all'Arena do Grêmio), dopo il triplice fischio hanno invaso il terreno di gioco per distruggere il box dove è posizionato il monitor della Var. La ragione di questa folle reazione è stata l’annullamento della rete che avrebbe portato il punteggio sul 2-2, un gol non convalidato per fuorigioco (difficilmente contestabile con l’ausilio della tecnologia). Nei minuti di recupero il Palmeiras ha calato il tris con Breno. Il verdetto del campo non è stato accettato dai sostenitori della squadra di casa, tanto che Raphael Veiga, centrocampista del Palmeiras, è dovuto correrei ai ripari mentre stava rilasciando un'intervista a bordocampo per evitare di essere travolto dall’orda di tifosi imbizzarriti del Gremio. Inevitabilmente il club di Porto Alegre riceverà sanzioni pesanti, che andranno a complicare ulteriormente una situazione sportivamente non rosea, classifica alla mano.