Il maestro ce l’ha in casa, fin dalla nascita. E allora non è difficile immaginare da chi abbia appreso certi colpi. Tobias ha 14 anni, di cognome fa Del Piero e da papà Alex sembra aver preso anche la capacità di calciare le punizioni.



Un tiro “alla Del Piero” in piena regola quello con cui manda il pallone sotto l’incrocio più lontano, gran gol immortalato e postato su Instagram dall’orgoglioso papà, nei panni del tifoso al seguito della Juventus Academy di Los Angeles, squadra in cui gioca Tobias.