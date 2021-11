Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Ermanno Pieroni, 76enne dirigente di lungo corso. Era stato il braccio destro della famiglia Gaucci al Perugia e presidente dell'Ancona, riportata in serie A sotto la sua guida

Un uomo di calcio dalla lunga esperienza. È morto a 76 anni Ermanno Pieroni, ex arbitro e poi dirigente sportivo salito alla ribalta soprattutto per i suoi trascorsi con Arezzo, Perugia e Ancona. La sua consacrazione come dirigente avvenne nel Perugia della famiglia Gaucci. Fra il 1993 e il 2000 portò in Umbria diversi giocatori che si affermarono ai massimi livelli come Nakata o Rapajic.