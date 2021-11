Futsal, 8^ giornata. Lido Ostia-Catania su Sky

Il Syn-Bios Petrarca per continuare nella sua prodigiosa serie positiva che persiste da inizio campionato, tutte le altre per confermarsi e magari avvicinarsi alla vetta: è tempo di ottava giornata in Serie A New Energy Gas e Luce. La capolista di Giampaolo sarà di scena venerdì 12 novembre alle ore 20.30 a Lazzaro (RC), nella tana del Cormar Polistena. In contemporanea la Sandro Abate Avellino di Scarpitti riceverà il Ciampino Aniene.



Cinque i match in programma sabato 13 novembre: si parte alle 16 con Feldi Eboli-Vitulano Drugstore Manfredonia e lo scontro tra matricole terribili Olimpus Roma-Napoli Futsal. Due ore più tardi sarà la volta dell'Italservice Pesaro, seconda della classe, ospite della L84. Chiudono alle 18.30 Pescara-Real San Giuseppe e Came Dosson-Opificio 4.0 CMB Matera.