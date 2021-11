Futsal, Serie A: i risultati della 8^ giornata

Ennesima vittoria per la capolista Syn Bios Petrarca Padova, pareggia Pesaro che, dopo aver perso a tavolino in settimana la sfida con il CMB, non va oltre lo 0-0 con la L84. Si dividono la posta anche Lido di Ostia-Meta Catania nel posticipo Sky di ieri

Un gol all'inizio, un altro alla fine. Finisce pari il posticipo dell'ottava giornata della Serie A New Energy di futsal, dominata finora dal Syn-Bios Petrarca Padova. Il quarto risultato utile di fila del Meta Catania è un 1-1 contro il Todis Lido di Ostia.



La squadra di Ramiro sblocca subito l'incontro con l’mvp Musumeci. Che prima fallisce un calcio di rigore, poi realizza l'ottavo centro nelle ultime cinque partite. Meglio il Meta Catania nel primo tempo. Un Lido sottotono rientra in con un altro piglio dagli spogliatoio, dominando in largo e lungo la ripresa. Dovara, uno dei migliori in campo, para di tutto, ma deve inchinarsi al gioiello di Leandro Ferreira a 43” dal suono della sirena: il terzo centro dell’ex Colormax Pescara è una sassata dalla distanza tanto potente quanto di rara bellezza. Ramiro chiama time out, il Meta Catania si ripresenta col 5vs4, ma non c’è più tempo: finisce 1-1.