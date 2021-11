Futsal, Serie A femminile: due parite su Sky

Serie A maschile in campo per la nona giornata, ma su Sky questo weekend l’appuntamento è con il femminile. Due le partite da seguire su Sky Sport Calcio: domenica 21 novembre Città di Falconara-Bisceglie (diretta) e lunedì Bitonto-Verona

La Serie A maschile i n campo questo weekend per la nona giornata di campionato. Ad aprire il programma la doppia sfida del venerdì che vedrà affrontarsi Napoli Futsal e Todis Lido di Ostia e in contemporanea Italservice Pesaro-Olimpus Roma . Il blocco principale scende in campo sabato 20 novembre, tra queste la capolista Syn-Bios Petrarca che chiede strada al Pescara e intanto punta il nono successo consecutivo da inizio campionato. Ciampino Aniene-L84, Vitulano Drugstore Manfredonia-Came Dosson, Meta Catania-Bricocity-Feldi Eboli e il derby campano Real San Giuseppe-Sandro Abate gli altri match. Chiudono domenica al PalaErcole di Policoro Opificio 4.0 CMB Matera e Cormar Polistena .

L'Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme si tinge però di rosa: il doppio appuntamento di questa domenica è tutto al femminile con la Serie A giunta al quinto turno. Alle 12.30 sarà la volta di Audace Verona-Bitonto (differita lunedì 22 novembre alle ore 18 su Sky Sport Calcio) mentre in diretta, sempre su Sky Sport Calcio, il big match Città di Falconara-Bisceglie domenica a partire dalle ore 18.15. Citizens per riscattarsi dallo scivolone contro la Lazio che è costato la perdita dell'imbattibilità che durava dal febbraio 2020, pugliesi per confermarsi grandi: ne vedremo delle belle in un campionato dalla classifica cortissima, con le prime cinque racchiuse in appena un punto.

Doppio appuntamento con la Serie A femminile su Sky

Domenica 21 novembre

Ore 18.15: Città di Falconara-Bisceglie, diretta, Sky Sport Calcio

Lunedì 22 novembre