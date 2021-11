Da oggi l'Austria torna in lockdown

Gravina: "Temo regole su capienza se violati protocolli"

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, in visita nella sede Figc di Palermo: "Arrivare alla capienza al 75% nei nostri stadi è stato un grande successo. Molti hanno provato a spingere per arrivare al 100%, ma io ho invitato tutti a un momento di riflessione e di cautela assoluta. Punterei a difendere il 75 per cento in un momento in cui l'evoluzione pandemica sta dando risultati che generano allarme. Capisco il fastidio che può dare la mascherina, capisco i tifosi, ma devono essere responsabili: le scene di violazione del protocollo che vediamo sugli spalti, puntando sul fatto che tanto nessuno può intervenire, non solo mettono in difficoltà il club, ma mi fanno temere provvedimenti più stringenti. Se poi questi provvedimenti dovessero essere adottati non ci si potrà lamentare se qualcuno ha deciso di chiudere un determinato settore dello stadio".