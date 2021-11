La classe di Claudio Ranieri non è certamente una novità. In questo caso, però, la sua eleganza nei modi potrebbe anche valergli un premio. L'allenatore italiano infatti, oggi alla guida del Watford, è tra i candidati al premio Fifa Fair Play Award: l'ex Samp è stato inserito nelle nomination per aver concesso nella scorsa stagione il "pasillo" d'onore all'Inter, fresca vincitrice dello scudetto: giocatori blucerchiati ai lati e pronti ad accogliere con un applauso i nerazzurri che entrano in campo ricevendo l'omaggio degli avversari. In lizza per il premio insieme all'allenatore testaccino ci sono anche lo staff medico della Danimarca, decisivo nel salvare la vita a Christian Eriksen nel corso dell'ultimo Europeo, e il capitano del Celtic, Scott Brown, per la solidarietà espressa al derby di Glasgow nei confronti del centrocampista dei Rangers, Glen Kamara, vittima di insulti razzisti nella precedente partita di Europa League.